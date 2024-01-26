$88.66+0.3796.64+0.47
Войти в почту

Офис Зеленского обсудил вопрос помощи Украине с советником Байдена

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал в Украины с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Офис Зеленского обсудил вопрос помощи Украине с советником Байдена
© Lenta.ru

«Особое внимание уделили вопросу принятия Конгрессом Соединенных Штатов решений, касающихся необходимого для нашей страны пакета помощи», — написал Ермак.

Кроме того, глава офиса Зеленского доложил о ситуации в зоне боевых действий, а также обсудил украинскую «формулу мира» и подготовку к «саммиту мира».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что США предоставили Киеву гарантии всеобъемлющей поддержки, в том числе в том, что касается изъятия замороженных российских активов.

В мире
Денис Шмыгаль
Андрей Ермак
Владимир Зеленский
Джозеф Байден
Соединенные Штаты
Украина
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости