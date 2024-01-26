Выстреливший из гранатомета в многоэтажку на Украине оказался бойцом Нацгвардии

Стрелявший из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) по многоэтажке в Кривом Роге Днепропетровской области оказался военным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

В четверг, 25 января, полиция сообщила, что неизвестный выстрелил из гранатомета по жилому зданию. Инцидент произошел в 5:00 по местному времени (6:00 мск). Взрыв повредил несколько квартир и фасад здания, однако люди не пострадали. Региональное управление полиции возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве.

Как рассказал источник издания в правоохранительных органах, выстрел произвел 36-летний солдат нацгвардии Украины из гранатомета РПГ-18. Мотивы своего поступка он пока не объяснил.