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Байден заявил, что США не поддерживают «годичную» войну Израиля в секторе Газа

Президент США Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время телефонного разговора на прошлой неделе, что Вашингтон не будет поддерживать «годичную войну» Израиля в секторе Газа, потребовав у израильской стороны перехода к новому этапу ведения боевых действий, чтобы избежать потерь среди гражданского населения. Об этом сообщает еврейский портал Walla со ссылкой на источники.

Байден заявил, что США не будут годами поддерживать войну Израиля в Газе
© Газета.Ru

«Джо Байден во время телефонного разговора в прошлую пятницу потребовал от премьер-министра Нетаньяху сократить операцию Армии обороны Израиля в секторе Газа и подчеркнул, что он не поддерживает годичную войну в секторе Газа», — пишет издание, ссылаясь на двух высокопоставленных американских чиновников.

Как сообщает Walla, требование Байдена к Нетаньяху указывает на растущую обеспокоенность в США по поводу продолжения войны в секторе Газа и желание американского президента «добиться окончания войны как можно раньше до президентских выборов в ноябре 2024 года».

До этого сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен заявил, что политика премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху наносит ущерб Израилю и США, Нетаньяху «дает отпор» администрации президента США Джо Байдена на каждом шагу, поэтому терпение Вашингтона может иссякнуть.

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