Воздушную тревогу объявили по всей Украине

Воздушную тревогу объявили по всей УкраинеRT на русском26 января, 14:38Воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины, в том числе в Киеве.© РИА НовостиОб этом сообщается на онлайн-карте украинского Министерства цифровой трансформации.Ночью воздушную тревогу объявляли в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.В миреКиевУкраинаГлавные новостиБольше новостейRT на русском: главные новостиПолитик Филиппо призвал Францию выйти из ЕС для спасения сельского хозяйстваВ Москве отремонтируют Лефортовский тоннель в 2024 годуПесков: от Запада не было ни слова осуждения после атаки ВСУ на самолёт Ил-76