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Воздушную тревогу объявили по всей Украине

Воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины, в том числе в Киеве.

Воздушную тревогу объявили по всей Украине
© РИА Новости

Об этом сообщается на онлайн-карте украинского Министерства цифровой трансформации.

Ночью воздушную тревогу объявляли в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

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