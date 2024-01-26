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Суд на Кипре отказал в экстрадиции в США россиянина Артура Петрова

Окружной суд Ларнаки отказал США в экстрадиции арестованного на Кипре по обвинению в незаконном экспорте в Россию американской микроэлектроники россиянина Артура Петрова. Lenta.ru

«Это, безусловно, позитивное развитие событий», — сказал Петров. RT на русском

Россиянина, имеющего также гражданство Германии, задержали на Кипре в конце августа 2023 года по запросу американских силовиков. Его обвинили в незаконном экспорте в Россию микроэлектроники, выпущенной в США. По версии Вашингтона, речь идет о закупке технологий для дальнейшей поставки оборонно-промышленным предприятиям РФ. Парламентская газета

Кипр отказал США в экстрадиции арестованного на острове россиянина
© РИА Новости
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