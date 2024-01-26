В соцсетях опубликовали отчет о вскрытии Курта Кобейна

В соцсетях появился документ, который, как утверждается, раскрывает детали вскрытия тела лидера Nirvana Курта Кобейна. Как сообщает TMZ, отчет подтверждает официальную версию о самоубийстве музыканта.

Частный детектив по имени Том Грант опубликовал PDF-файл — якобы копию официального отчета о вскрытии.

У Гранта есть сайт, на котором ведется хроника его собственного расследования смерти Кобейна — начиная с того момента, когда музыканта не стало в 1994 году.

Грант утверждает, что документ о вскрытии — настоящий; но детектив не рассказывает, как именно он его получил. Результаты вскрытия Кобейна не были опубликованы официально из-за законов штата Вашингтон, но эти документы передали семье музыканта. TMZ попыталось проверить подлинность отчета, но чиновники округа Кинг отказались от комментариев и снова сослались на закон штата.

Как отмечает TMZ, опубликованный Грантом отчет подтверждает информацию, которую большинство людей и так знали в течение многих лет — Кобейн покончил с собой.

В документе также есть информация о найденной в организме Кобейна «смеси веществ», указаны время и место смерти — 18:00 5 апреля 1994 года, Бульвар Лэйк-Вашингтон, 171.