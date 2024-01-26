Короля Великобритании госпитализировали

"Этим утром король был госпитализирован в лондонскую больницу для запланированного лечения. Его Величество хотел бы поблагодарить всех тех, кто посылал его добрые пожелания на протяжении последней недели, и он с радостью узнал, что [новость о том, какой ему поставлен] диагноз, оказывает позитивное влияние на [общественную] осведомленность в вопросах общественного здравоохранения", - отмечается в заявлении канцелярии 75-летнего монарха. ТАСС