Короля Великобритании госпитализировали

Король Великобритании Карл III был госпитализирован 26 января для лечения простаты. Ura.Ru
"Этим утром король был госпитализирован в лондонскую больницу для запланированного лечения. Его Величество хотел бы поблагодарить всех тех, кто посылал его добрые пожелания на протяжении последней недели, и он с радостью узнал, что [новость о том, какой ему поставлен] диагноз, оказывает позитивное влияние на [общественную] осведомленность в вопросах общественного здравоохранения", - отмечается в заявлении канцелярии 75-летнего монарха. ТАСС
Как ранее сообщила Национальная служба здравоохранения Великобритании, увеличение предстательной железы часто встречается у мужчин старше 50 лет. Подчеркивается, что это не является онкологическим заболеванием и «обычно не представляет серьезной угрозы для здоровья». Lenta.ru