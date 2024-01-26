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В Харькове дерусифицировали более полусотни улиц

В Харькове на Украине местными властями было переименовано более полусотни улиц из-за связи топонимов с Россией. Об этом рассказала депутат Верховной Рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

В Харькове дерусифицировали более полусотни улиц
© Lenta.ru

«В Харькове на сессии горсовета сегодня было переименовано 65 улиц. Это самый большой деколонизационный пакет. Прочь от Москвы», — заявила народный представитель.

Геращенко не сообщила, какие именно улицы были дерусифицированы.

12 января власти Харькова демонтировали барельеф русского поэта Александра Пушкина с входной группы одноименной станции метро в центре города.

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