Короля Великобритании госпитализировали

Король Великобритании Карл III был временно госпитализирован для проведения операции на простате. Об этом в пятницу, 26 января, сообщили в пресс-службе Букингемского дворца.

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Сообщается, что предстоящая операция является плановой.

— Сегодня утром король был госпитализирован в лондонскую больницу для планового лечения, — передает слова представителей дворца NDTV.

17 января стало известно, что Карл III временно перестанет исполнять публичные обязанности из-за необходимости обратиться за медицинской помощью. В пресс-службе Букингемского дворца отметили, что новообразование у британского короля доброкачественное.

Весной прошлого года пользователи социальной сети высмеяли ковер в цветах флага Украины на коронации Карла III. Во время мероприятия многие обратили внимание на необычное полотно в Вестминстерском аббатстве, которое напоминало украинский флаг. Так, посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс написала в соцсети, что «увидела там Украину и на минуту потеряла сознание».