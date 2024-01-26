Короля Великобритании госпитализировали

Карла III госпитализировали для операции на простате
Король Великобритании Карл III был временно госпитализирован для проведения операции на простате. Об этом в пятницу, 26 января, сообщили в пресс-службе Букингемского дворца.
Сообщается, что предстоящая операция является плановой.
— Сегодня утром король был госпитализирован в лондонскую больницу для планового лечения, — передает слова представителей дворца NDTV.
17 января стало известно, что Карл III временно перестанет исполнять публичные обязанности из-за необходимости обратиться за медицинской помощью. В пресс-службе Букингемского дворца отметили, что новообразование у британского короля доброкачественное.
Весной прошлого года пользователи социальной сети высмеяли ковер в цветах флага Украины на коронации Карла III. Во время мероприятия многие обратили внимание на необычное полотно в Вестминстерском аббатстве, которое напоминало украинский флаг. Так, посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс написала в соцсети, что «увидела там Украину и на минуту потеряла сознание».
После смерти королевы Елизаветы II новым правителем Соединенного Королевства стал принц Чарльз (принявший тронное имя Карла III). Несмотря на то что официально он был провозглашен королем еще 10 сентября 2022 года, коронация состоялась лишь 6 мая 2023 года. Как проходил процесс — в материале «Вечерней Москвы».