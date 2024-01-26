Почему лидеры ЕС заговорили о войне: анализ The Guardian

Редактор газеты The Guardian Дэн Саббаг рассказал, что лидеры ЕС все чаще говорят о возможной войне, а европейских министров обороны и вооруженные силы «охватывает волна беспокойства». По словам Саббага, такая «лихорадочная атмосфера» сформировалась в Европе из-за угрозы возвращения в Белый дом Дональда Трампа, известного критика НАТО, и успехов России на Украине.

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Кроме того, продолжает расти напряженность на Ближнем Востоке, где не утихает война в секторе Газа, а США и Британия начали бомбардировки районов Йемена, контролируемых хуситами.

В январе 2024 года начались крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО Steadfast Defender, в которых примут участие около 90 тысяч военнослужащих из США и других стран.

Адмирал Роб Бауэр, председатель военного комитета НАТО, заявил на прошлой неделе, что гарантий мира сейчас нет, поэтому в альянсе должны готовиться к возможному конфликту с Россией.

Британский министр обороны Грант Шэппс использовал еще более резкие выражения, заявив, что «мирные дивиденды холодной войны» закончились и теперь Лондон вместе с союзниками переходит «от послевоенного к довоенному миру», где на смену идеализму придет «упрямый реализм». По его словам, для Европы настало время перевооружения.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в недавнем интервью, что вооруженный конфликт НАТО с Россией может стать реальностью в течение пяти-восьми лет. С аналогичными предупреждениями выступили также Норвегия и Швеция.

Саббаг задался вопросом, не идет ли речь о простом «разжигании паники» со стороны военных, желающих больше денег. Он подчеркнул, что украинский кризис истощает западные запасы боеприпасов. В то же время становится все более вероятным, что Конгресс США не поддержит новый пакет военной помощи Украине на 60 миллиардов долларов. Западные эксперты опасаются, что без поддержки США украинскую армию ждет разгром.