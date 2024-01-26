На Украине предлагают отправлять депутатов и госслужащих на военную подготовку

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия предлагает отправлять госслужащих и депутатов на военную подготовку. Об этом сообщает "Левый берег".

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"Арахамия предлагает устроить военное обучение для всех госслужащих и депутатов. Это может мотивировать украинцев не бояться мобилизации и проходить обучение", - сказано в материале.

Глава фракции уточнил, что подготовка чиновников может быть только частичной. По его словам, госслужащие должны уделять время работе в Раде.

13 января сообщалось, что действующие украинские депутаты и другие представители истеблишмента страны могут лишиться брони от мобилизации. 25 января военнослужащий 56-й бригады Вооруженных сил Украины с позывным "Пиночет" рассказал, что если украинец уклонится от службы в армии, то может пострадать семья.