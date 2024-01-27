Политолог назвал наиболее вероятного кандидата на место главкома ВСУ

«Нет никаких сомнений в том, что президент [Украины Владимир Зеленский] очень хочет снять Залужного. Названы имена очень известных на Украине генералов и одного политика — я имею в виду Буданова. Буданов, наверно, для президента действующего — это лучший вариант. Однако важно назначить на эту должность такого человека, который, с одной стороны, нужен президенту, с другой — не противен армии. Буданов — человек невоенный. Если его назначит действующий президент, то пропасть между ним и армией увеличится», — отметил Журавлев.