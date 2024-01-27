$89.52+0.8697.09+0.46
Войти в почту

Назван наиболее вероятный кандидат на место главкома ВСУ

Политолог Дмитрий Журавлев назвал наиболее вероятного кандидата на место главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что в случае, если главкома ВСУ все же решат сместить, то его место может занять украинский генерал, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Политолог назвал наиболее вероятного кандидата на место главкома ВСУ
© Reuters

Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что Залужного могут заменить в рамках потенциальной трансформации военной стратегии Киева в 2024 году, и на его место есть три претендента: руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и заместитель Залужного Евгений Мойсюк.

Видео дня

«Нет никаких сомнений в том, что президент [Украины Владимир Зеленский] очень хочет снять Залужного. Названы имена очень известных на Украине генералов и одного политика — я имею в виду Буданова. Буданов, наверно, для президента действующего — это лучший вариант. Однако важно назначить на эту должность такого человека, который, с одной стороны, нужен президенту, с другой — не противен армии. Буданов — человек невоенный. Если его назначит действующий президент, то пропасть между ним и армией увеличится», — отметил Журавлев.

По его мнению, именно командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский может стать «золотой серединой» между интересами администрации украинского президента и интересами военного истеблишмента страны. При этом политолог назвал несложной с правовой точки зрения права задачей процесс смещения Залужного с должности. Тем не менее, как отметил эксперт, главком ВСУ может отказаться от исполнения подобного приказа ввиду собственных президентских амбиций.

Вопрос в том, нужна ли сейчас эта «золотая середина», либо кризис дошел до того, что нужно как можно жестче размежеваться, чтобы не взять на себя чужую ответственность. У генералов есть желание на президента свалить поражение, а у президента -- на генералов, - Дмитрий Журавлев, политолог

21 января украинский политик Георгий Тука выразил мнение, что Зеленский решил уволить Залужного. По его словам, на это указывает тот факт, что Зеленский не включил военачальника в состав делегации на Международный экономический форум в швейцарском Давосе.

Главком ВСУ Залужный: конфликт на Украине зашел в тупик

В мире
Евгений Мойсюк
Кирилл Буданов
Марьяна Безуглая
Александр Сырский
Валерий Залужный
Владимир Зеленский
Дмитрий Журавлев
Верховная Рада
Мнения
Киев
Украина
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости