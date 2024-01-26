На Украине рассказали о гарантиях США по изъятию российских активов

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил от Вашингтона все гарантии поддержки, включая вопрос изъятия замороженных российских активов для помощи Украине. RT на русском

"У нас есть все гарантии со стороны США касательно долгосрочной поддержки Украины: например, конфискация российских активов для финансирования восстановления Украины", — заявил Шмыгаль. News.ru