Захваты храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) осуществляются по американскому плану, а Владимир Зеленский лишь выполняет спускаемые ему команды. Как сообщает РИА Новости, об этом в соцсетях заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Он отметил, что на сегодняшний день захвачено свыше тысячи приходов УПЦ, что говорит о систематической работе. По мнению Азарова, украинский лидер далек от этих вопросов и просто выполняет поручения, которые ему даются.

«Нападки на православную веру — это трагедия. Мне больно, потому что такие громадные усилия были затрачены на восстановление святынь», — добавил он.

Он добавил, что Вашингтон не остановится на захвате монастырей, поскольку его конечной целью является «уничтожение носителей этой веры».