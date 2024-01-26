Экс-премьер Украины обвинил США в захвате храмов УПЦ
Захваты храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) осуществляются по американскому плану, а Владимир Зеленский лишь выполняет спускаемые ему команды. Как сообщает РИА Новости, об этом в соцсетях заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Он отметил, что на сегодняшний день захвачено свыше тысячи приходов УПЦ, что говорит о систематической работе. По мнению Азарова, украинский лидер далек от этих вопросов и просто выполняет поручения, которые ему даются.
«Нападки на православную веру — это трагедия. Мне больно, потому что такие громадные усилия были затрачены на восстановление святынь», — добавил он.
Он добавил, что Вашингтон не остановится на захвате монастырей, поскольку его конечной целью является «уничтожение носителей этой веры».
Напомним, что власти Украины организовали гонения на УПЦ, ссылаясь на ее связь с Россией. Местные власти в разных регионах приняли решение запретить деятельность церкви, а Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о фактическом запрете УПЦ на всей Украине. Кроме того, в отношении ряда представителей духовенства ввели санкции, а Служба безопасности Украины стала возбуждать уголовные дела и проводить обыски, называя это «контрразведывательными мероприятиями».