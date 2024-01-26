В Раде рассказали, кто мог бы заменить Залужного на его посту

"Она называет три имени: главы ГУР Кирилла Буданова, Евгения Мойсюка, зама Залужного и бывшего командира десантных войск, и Александра Сырского, командующего Сухопутных войск", - говорится в сообщении издания (орфография и пунктуация сохранены. - "Газета.Ru").

До этого бывший аналитик американского ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому не по душе высокий политический рейтинг главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, поэтому он собирается его уволить и назначить на пост начальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Кирилла Буданова.