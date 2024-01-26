В США раскритиковали Орбана за действия в пользу России

Прессман считает, что подход Венгрии к международным делам основан на "вымышленных захватчиках" и "воображаемой венгрофобии". По его словам, это служит внутриполитическим целям Орбана и объясняет его политическую позицию. "Но, в конечном счете, это просто фантазия", - заявил он. Российская газета