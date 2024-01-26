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Стало известно об опасениях стран ЕС насчет лишения Венгрии права голоса

Некоторые страны Европейского союза (ЕС) опасаются последствий вероятного лишения Венгрии права голоса. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Стало известно об опасениях стран ЕС насчет лишения Венгрии права голоса
© Газета.Ru

По словам источников журналистов, в будущем государства могут столкнуться с подобным вниманием к вопросам верховенства права, если одну страну лишат голоса.

Тем не менее пять европейских чиновников и дипломатов из стран-членов ЕС заявили, что готовы выступить против Будапешта. По словам авторов публикации, это станет историческим и беспрецедентным шагом, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокирует соглашение о выделении €50 млрд Украине.

До этого стало известно, что Венгрия перестанет блокировать создание фонда военной помощи Украине в размере €5 млрд.

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