Биограф Зеленского раскрыл детали мирных переговоров Москвы и Киева

Запад оказывал давление на Киев, требуя от украинских властей принять условия Москвы на мирных переговорах. Об этом корреспондент журнала The Time Саймон Шустер рассказал в своей книге о президенте Украины Владимире Зеленском The Showman, передает РБК.

По словам биографа, весной 2022 года российские и украинские переговорщики сошлись во мнении, что единственным способом «выйти из тупика» остается организация встречи президента России Владимира Путина с Зеленским. При этом он отметил, что украинский лидер столкнулся с давлением со стороны западных партнеров, которые настаивали на дополнительных уступках со стороны Киева и рекомендовали принять условия Москвы.