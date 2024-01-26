В США впервые казнили осужденного с помощью чистого азота

В американском штате Алабама человека впервые казнили с помощью чистого азота. Об этом рассказали местные власти.

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58-летний Кеннет Смит, осужденный за заказное убийство женщины в 1988 году, был казнен в городе Этмор. В результате процедуры он был объявлен мертвым.

Как пишет агентство AP, использование данного метода казни было необходимо из-за физиологических особенностей мужчины. В ноябре 2022-го попытка казнить Смита стандартной для США смертельной инъекцией не удалась – иглу не получилось ввести в подходящую вену.

Чтобы провести казнь новым методом, на обездвиженного Смита надели маску, через которую подали чистый азот. Данный газ вытесняет кислород, вызывая гипоксию и смерть.