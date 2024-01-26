В США впервые казнили осужденного с помощью чистого азота
В американском штате Алабама человека впервые казнили с помощью чистого азота. Об этом рассказали местные власти.
58-летний Кеннет Смит, осужденный за заказное убийство женщины в 1988 году, был казнен в городе Этмор. В результате процедуры он был объявлен мертвым.
Как пишет агентство AP, использование данного метода казни было необходимо из-за физиологических особенностей мужчины. В ноябре 2022-го попытка казнить Смита стандартной для США смертельной инъекцией не удалась – иглу не получилось ввести в подходящую вену.
Чтобы провести казнь новым методом, на обездвиженного Смита надели маску, через которую подали чистый азот. Данный газ вытесняет кислород, вызывая гипоксию и смерть.
Использование чистого азота для смертной казни в Алабаме разрешили шесть лет назад из-за нехватки препаратов для смертельных инъекций. В других штатах он пока не применяется. Вместе с тем Управление ООН по правам человека призвало отменить казнь Смита таким способом. По словам сотрудников организации, нет никаких научных доказательств, что она не вызовет серьезных страданий.