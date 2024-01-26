Пока вы спали: обвинения против Байдена и сдача в плен бойцов ВСУ под Артемовском

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Губернаторы 25 штатов обвинили Байдена в нежелании защищать американскую границу

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Губернаторы-республиканцы 25 штатов обвинили администрацию Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и защищать границы США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте Ассоциации республиканских губернаторов.

Как говорится в документе, Джо Байден и его администрация сделали США полностью уязвимыми для беспрецедентного потока нелегальных мигрантов. Вместо того чтобы выполнять свои прямые обязанности, власти подают в суд на Техас, которому пришлось самостоятельно защищать американских граждан от «исторического уровня нелегальной миграции, смертоносных наркотиков и террористов», подчеркнули губернаторы.

Китай попросил Иран повлиять на хуситов для сдерживания атак в Красном море

Китай обратился к Ирану с просьбой помочь остановить атаки движения хуситов «Ансар Аллах» в Красном море, в противном случае их торговые отношения пострадают. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Как говорится в сообщении, КНР и Иран провели несколько встреч, посвященных торговле и нападениям в Красном море. Китай дал понять, что если его интересам будет нанесен ущерб, то это прямо скажется на торговых отношениях с Тегераном.

«Поэтому Ирану необходимо повлиять на хуситов, чтобы они проявили сдержанность», — сказал источник агентства. Никаких конкретных комментариев по поводу прерывания торговых отношений с Тегераном приведено не было.

Военнослужащий РФ заявил, что ВСУ под Артемовском сдаются в плен из-за отсутствия провизии

Бойцы войск Украины под Артемовском в ДНР сдаются в плен из-за плотного артиллерийского и снайперского огня со стороны РФ, а также отсутствия поддержки и провизии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на рассказ снайпера группировки войск Южного военного округа с позывным Чех.

Он рассказал, что противник в основном передвигается ползком или перекатами, опасаясь артиллерии и снайперов, доходит даже до сдачи в плен.

«Все непосредственно из-за того, что не могут передвигаться, по ним все работают, их никто не кормит, не поит, не помогает», — поделился источник.

В США впервые казнили человека с помощью чистого азота

Смертную казнь с применением чистого азота впервые провели в США. Это первый подобный случай в истории. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального прокурора штата Алабама Стива Маршалла.

Посредством удушения азотом был казнен 58-летний Кеннет Смит, признанный виновным в заказном убийстве женщины в 1988 году.

«Как и большинство штатов, Алабама пришла к выводу, что некоторые преступления настолько ужасны, что требуют высшей меры наказания», — говорится в заявлении генерального прокурора.

Рейтинг Байдена за последний год составил в среднем 39,8%, это один из худших результатов

Рейтинг одобрения работы Джо Байдена достиг 39,8% в течение третьего года его президентства. Оценки предоставила социологическая служба Gallup, передает ТАСС.

Gallup отметила, что это один из худших результатов среди показателей всех лидеров США после Второй мировой войны.