Президент Аргентины Милей уволил министра инфраструктуры Ферраро

Министр инфраструктуры Аргентины Гильермо Ферраро был отправлен в отставку президентом Хавьером Милей после утечки информации о содержании встречи кабинета министров. Как сообщает телеканал TN, ранее газета Clarin опубликовала материал, в котором утверждалось, что на встрече Милей заявил о намерении "оставить без единого песо" губернаторов, которые требуют изменения законопроекта с пакетом реформ, направленных правительством в парламент.

© Natacha Pisarenko/AP

Вину за утечку информации возложили на Ферраро. Пока правительство не подтверждает информацию об отставке, однако сам Милей поставил лайк под сообщением другого пользователя в социальной сети X, в котором говорилось о том, что министерство инфраструктуры прекратит свое существование и станет департаментом, управляемым мегаминистром экономики Тото Капуто.

Если эта информация окажется верной, то в Аргентине останется всего восемь министерств. Ранее Милей уже сократил количество министерств с 18 до 9 после вступления в должность 10 декабря прошлого года. До этого сообщалось о 300 "шоковых" реформах Милея.