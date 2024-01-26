Не имеет значения, какой размер финансовой помощи смогут выделить Украине США, так как у Вооруженных сил Украины критическая нехватка людей. Такое заявление сделал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что даже если бы спикер палаты представителей США Майк Джонсон разрешил бы выделить Украины столько денег, сколько она сама пожелает, ситуация на поле боя осталась бы прежней из-за проблем с личным составом.

Дэвис подчеркнул: любые заявления о том, что финансовая поддержка США решит все проблемы Украины и поможет ей одержать победу над РФ, не имеют ничего общего с реальностью.

По его словам, о катастрофической нехватке людей в армии Украины свидетельствуют кадры повальной мобилизации граждан и новости о том, на что люди готовы пойти, чтобы избежать ее.

«Украинцы сейчас начинают убивать тех, кто вылавливает людей. Их находят мертвыми на улице. В них стреляют, потому что люди не хотят этого делать (идти на фронт — прим. ред.)», — рассказал Дэвис