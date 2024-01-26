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В ООН заявили, что не могут верифицировать информацию о катастрофе Ил-76

ООН не в состоянии верифицировать информацию об обстоятельствах катастрофы сбитого Вооруженными силами Украины в Белгородской области российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными. Об этом заявила в четверг заместитель генерального секретаря всемирной организации Розмари Дикарло.

В ООН не могут верифицировать информацию о катастрофе Ил-76
© ТАСС

"ООН не в состоянии верифицировать сообщения об обстоятельствах крушения", - сказала она на заседании Совета Безопасности ООН, созванного по инициативе России.

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