В ООН не могут верифицировать информацию о катастрофе Ил-76

ООН не в состоянии верифицировать информацию об обстоятельствах катастрофы сбитого Вооруженными силами Украины в Белгородской области российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными. Об этом заявила в четверг заместитель генерального секретаря всемирной организации Розмари Дикарло.