Республиканцы объявят Трампа своим кандидатом на выборах

Экс-президент США Дональд Трамп, вероятно, будет объявлен Национальным комитетом Республиканской партии США (RNC) кандидатом на выборах главы государства в этом году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обнародованный проект резолюции комитета.

«Решено, что Национальный комитет настоящим объявляет президента Трампа нашим будущим кандидатом на пост президента США в 2024 году», — говорится в заявлении. Также отмечается, что с этого момента комитет переходит в режим полноценных выборов, приветствуя сторонников всех кандидатов как членов команды Дональда Трампа.

Документ был подготовлен после победы экс-лидера США на партийных собраниях в штате Айова и на праймериз в Нью-Гэмпшире. Газета Dispatch отмечает, что Национальный комитет может обсудить резолюцию на собрании республиканцев в Лас-Вегасе, которое состоится уже на следующей неделе.