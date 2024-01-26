Экс-супруга Веры Брежневой объявили в розыск на Украине

Экс-супруга певицы Веры Брежневой Кипермана объявили в розыск на Украине

48-летнего предпринимателя подозревают в крупном хищении, за что ему грозит тюремный срок до 12 лет.

У экс-супруга певицы Веры Брежневой Михаила Кипермана крупные неприятности на Родине. Сообщается, что его разыскивают по подозрению в крупном хищении. В случае признания вины 48-летнему предпринимателю грозит тюремный срок до 12 лет, пишет СтарХит

В частности, Кипермана подозревают в хищении электроэнергии и легализации денег, которые были получены с продажи ресурсов. Ущерб от его действий оценили в 716 млн гривен.

При этом Киперман покинул Украину еще в начале 2022 года. Сейчас он проживает в Женеве.