В Сербии ответили на обвинения актера Биковича со стороны Украины
МИД Сербии выпустил заявление, в котором прокомментировал обвинения в адрес сербского и российского актера Милоша Биковича со стороны Украины. Об этом сообщают «Известия».
В сербском МИД обвинения в сторону Биковича назвали безосновательными.
«По поводу реакции МИД Украины в сети X от 24 января 2024 года на новости о том, что один из самых уважаемых сербских актеров Милош Бикович сыграет главную роль в новом сезоне всемирно известного сериала “Белый лотос”, в котором украинская сторона утверждает, что это “человек, который поддерживает геноцид и нарушает международное право” — это совершенно необоснованные претензии», — сказано в сообщении сербского МИД.
Дипломатическое ведомство также отметило, что Сербия гордится правом на свободное самовыражение и творчество своих граждан. При этом обвинения со стороны Украины назвали необоснованными, так как Бикович, согласно заявлению сербского МИД, является одним из самых популярных современных актеров Сербии.
Напомним, что ранее МИД Украины раскритиковал участие Милоша Биковича в сериале «Белый лотос».