В Сербии ответили на обвинения актера Биковича со стороны Украины

«По поводу реакции МИД Украины в сети X от 24 января 2024 года на новости о том, что один из самых уважаемых сербских актеров Милош Бикович сыграет главную роль в новом сезоне всемирно известного сериала “Белый лотос”, в котором украинская сторона утверждает, что это “человек, который поддерживает геноцид и нарушает международное право” — это совершенно необоснованные претензии», — сказано в сообщении сербского МИД.