Во время выступления Байден оговорился, и назвал Трампа "профессором"

Президент США в очередной раз попал в курьезную ситуацию, он оговорился, назвав бывшего американского лидера Дональда Трампа своим профессором, а не предшественников. В английском языке профессор — «professor», а предшественник — «predecessor».

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— Мой профессор — я не буду говорить о своем профессоре, послушайте — мой предшественник выбрал другой курс: истощение экономики, сокращение налогов для очень богатых и крупных корпораций, значительное увеличение дефицита бюджета, — сказал Байден на выступлении в штате Висконсин.

Помимо этого, пожилой глава государства перепутал пандемию и рецессию. Он заявил, что в данный момент «до рецессии — до пандемии», в США насчитывалось около 700 миллиардеров.

Байден на этом не остановился, заявив, что с начала его президентского срока в Висконсине появилось 169 новых рабочих мест. По словам главы США, в США всего появилось 14 миллионов рабочих мест. Низкие показатели по штату он не объяснил, передает ТАСС.

В ноябре прошлого года Байдену исполнился 81 год. Он нередко допускает в своих публичных выступлениях самые нелепые оговорки и словесные ляпы. Врач-геронтолог, невролог и нейрофизиолог Валерий Новоселов пообщался с «Вечерней Москвой» и рассказал, что у американского президента, вероятнее всего, есть болезнь Альцгеймера смешанного типа, также у него имеются явные признаки выраженного когнитивного нарушения. Как следствие, деменция у него тоже развита.