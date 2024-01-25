В Госдепе США признали талант экономического руководства России

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен признал, что экономическое руководство России «очень талантливо».

«Российское экономическое руководство очень талантливо», — цитирует его РИА Новости.

О'Брайен подчеркнул, что пока российской экономике удаётся справляться с западными санкциями.

Ранее в Кремле сообщили, что США и страны ЕС, вводя беспрецедентные санкции против России, совершенно не задумывались об эффекте бумеранга, который очевиден.