Суд в США вынес приговор россиянину Дунаеву

По данным агентства, полиция Южной Кореи арестовала россиянина весной 2021 года и экстрадировала в США, где его обвинили в хищении денежных средств и конфиденциальной информации в период с ноября 2015 по август 2020 года.

Кроме того, его назвали участником транснациональной преступной организации, которая разработала вредоносное программное обеспечение Trickbot, заразившее миллионы компьютеров и компьютерных систем по всему миру.

В ноябре 2023 года Дунаев признал себя виновным по двум пунктам обвинения.

«Подсудимый приговорён к 64 месяцам тюрьмы с учётом времени, проведённого под стражей», — отметили в пресс-службе.