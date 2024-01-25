Суд в США вынес приговор россиянину Дунаеву

В США приговорили россиянина Дунаева к 64 месяцам тюрьмы
Суд в Соединенных Штатах приговорил гражданина РФ Владимира Дунаева к 64 месяцам тюрьмы по делу о кибермошенничестве. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минюста США.
По данным агентства, полиция Южной Кореи арестовала россиянина весной 2021 года и экстрадировала в США, где его обвинили в хищении денежных средств и конфиденциальной информации в период с ноября 2015 по август 2020 года.
Кроме того, его назвали участником транснациональной преступной организации, которая разработала вредоносное программное обеспечение Trickbot, заразившее миллионы компьютеров и компьютерных систем по всему миру.
В ноябре 2023 года Дунаев признал себя виновным по двум пунктам обвинения.
«Подсудимый приговорён к 64 месяцам тюрьмы с учётом времени, проведённого под стражей», — отметили в пресс-службе.
В Минюсте уточнили, что в течении пяти лет после освобождения он будет находиться под надзором полиции.