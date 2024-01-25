СМИ: Трамп требует от республиканцев сорвать сделку Байдена по Украине

Бывший президент США Дональд Трамп оказывает давление на сенаторов-республиканцев, требуя не поддерживать предложенную американским главой Джо Байденом сделку по Украине. Об этом сообщает USA Today.

В издании уточнили, что речь идет о сделке, которая предполагает ужесточение контроля на южной границе США в обмен на одобрение Конгресса дополнительной помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов. Более того Байдену уже удалось достичь определенных соглашений с лидерами Конгресса, но их реализация все еще находится под вопросом.

Одной из причин этого может стать Трамп, который, по информации USA Today, «начал оказывать давление на республиканцев в Конгрессе, чтобы они отвергли сделку».

«Он сказал им, что наведет порядок на границе, когда станет президентом. Он сказал, что хочет только идеальную сделку», — говорится в тексте.

В USA Today считают, что таким образом Трамп, добивающийся выдвижения кандидатом в президенты США в 2024 году, намерен сделать так, чтобы «на счету Байдена перед выборами не было победы».

Отмечается, что 25 января между сенаторами-республиканцами на закрытых консультациях возникли споры относительно сделки.