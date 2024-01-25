Госдеп заявил о непричастности США к катастрофе Ил-76

"Я с уверенностью могу сказать, что Соединенные Штаты не причастны к этому никоим образом", - сказал на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател.



"Мы также будем работать в тесной координации с нашими украинскими партнерами, пока они занимаются выяснением фактов", - добавил чиновник.