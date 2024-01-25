$88.66+0.3796.64+0.47
Войти в почту

Госдеп утверждает, что США не причастны к катастрофе Ил-76

Госдепартамент утверждает, что Вашингтон никоим образом не причастен к катастрофе сбитого Вооруженными силами Украины в Белгородской области самолета Ил-76 Минобороны РФ с украинскими военнопленными.

Госдеп заявил о непричастности США к катастрофе Ил-76
© РИА Новости

"Я с уверенностью могу сказать, что Соединенные Штаты не причастны к этому никоим образом", - сказал на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател.

"Мы также будем работать в тесной координации с нашими украинскими партнерами, пока они занимаются выяснением фактов", - добавил чиновник.

Он также утверждал, что тот факт, что крушение произошло на территории России, "затрудняет независимую проверку некоторых деталей".

В мире
Минобороны России
Госдеп США
Горячая новость
Белгородская Область
Вашингтон
Соединенные Штаты
Украина