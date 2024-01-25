Стало известно о планах Украины построить четыре атомных реактора
Киев планирует построить четыре новых атомных реактора. Об этом сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко, передает Reuters.
По его словам, работы по строительству новых реакторов намерены начать уже летом-осенью 2024 года.
«Два энергоблока, включающие в себя реакторы и сопутствующее оборудование, построят с помощью оборудования российского производства, которое Украина импортирует из Болгарии. Для двух других будут использоваться западные технологии производителя энергетического оборудования Westinghouse», — добавил Галущенко.
Он отметил, что все четыре реактора построят на Хмельницкой АЭС. Таким образом Киев намерен компенсировать утраченные в результате боевых действий на территории Украины энергетические мощности, подчеркнул Галущенко.
«И сейчас мы ведем переговоры с нашими болгарскими партнерами по двум реакторам, которые мы хотим забрать. Если бы мы получили корпуса реакторов сегодня, я думаю, понадобилось бы 2,5 года, чтобы у нас был третий реактор», — считает он.
В Reuters указали, что на данный момент на Украине действует три атомных электростанции, которые обеспечивают около 55% всего потребления электроэнергии в стране.