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Стало известно о планах Украины построить четыре атомных реактора

Киев планирует построить четыре новых атомных реактора. Об этом сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко, передает Reuters.

Стало известно о планах Украины построить четыре атомных реактора
© РИА Новости

По его словам, работы по строительству новых реакторов намерены начать уже летом-осенью 2024 года.

«Два энергоблока, включающие в себя реакторы и сопутствующее оборудование, построят с помощью оборудования российского производства, которое Украина импортирует из Болгарии. Для двух других будут использоваться западные технологии производителя энергетического оборудования Westinghouse», — добавил Галущенко.

Он отметил, что все четыре реактора построят на Хмельницкой АЭС. Таким образом Киев намерен компенсировать утраченные в результате боевых действий на территории Украины энергетические мощности, подчеркнул Галущенко.

«И сейчас мы ведем переговоры с нашими болгарскими партнерами по двум реакторам, которые мы хотим забрать. Если бы мы получили корпуса реакторов сегодня, я думаю, понадобилось бы 2,5 года, чтобы у нас был третий реактор», — считает он.

В Reuters указали, что на данный момент на Украине действует три атомных электростанции, которые обеспечивают около 55% всего потребления электроэнергии в стране.

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