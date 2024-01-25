Стало известно о планах Украины построить четыре атомных реактора

«И сейчас мы ведем переговоры с нашими болгарскими партнерами по двум реакторам, которые мы хотим забрать. Если бы мы получили корпуса реакторов сегодня, я думаю, понадобилось бы 2,5 года, чтобы у нас был третий реактор», — считает он.