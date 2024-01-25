Байден направит главу ЦРУ для помощи в переговорах по Газе

Президент США Джо Байден намеревается в ближайшие дни направить директора ЦРУ Уильяма Дж. Бернса в Европу, чтобы помочь в заключении амбициозной сделки между палестинским движением ХАМАС и Израилем, пишет The Washington post.

По данным газеты, Бернс в одном из европейских городов встретится с руководителями израильской и египетской разведок Дэвидом Барни и Аббасом Камелем, а также с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдельрахманом Аль Тани.

«Все хотят мира — палестинцы, ХАМАС и израильтяне. Но все хотят победить в переговорах. Мы пытаемся найти золотую середину», — отметил Самир Фараг, бывший египетский генерал и чиновник министерства обороны.

Журналисты напомнили, что Египет и Катар были ключевыми переговорщиками между Израилем и ХАМАС. Они помогли добиться гуманитарной паузы в боевых действиях и освобождения большого числа заложников в ноябре 2023 года.

В ходе консультаций и переговоров стороны обсудят предложение Израиля по Газе, предусматривающее 60-дневную паузу в боевых действиях в обмен на поэтапное освобождение более чем 100 пленников.

В число пленников, уточнили обозреватели, должны войти не только гражданские лица, но и все военнослужащие ЦАХАЛ, захваченные боевиками ХАМАС в период с октября по январь. Кроме того, Тель-Авив просит передать останки заложников, погибших при обстрелах.