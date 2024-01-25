Глава Минобороны ФРГ заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик

Вооруженный конфликт на Украине зашел в тупик, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Он уточнил, что обе стороны не могут продвинуться вперед, пишет РИА «Новости».

Министр отметил, что не наблюдает никаких продвижений с обеих сторон. Он добавил, что «украинцы по-прежнему очень успешно обороняются на юге и востоке страны»

По его оценке, ситуация на линии противостояния не так плоха, как сообщают военные эксперты. Он уточнил, что вместе с тем очень осторожно делает прогнозы о дальнейшем ходе противостояния.

Напомним, что украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года и продолжалось почти шесть месяцев. За это время ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 «Леопардов»

В настоящее время, по данным Минобороны РФ, российские военные ведут активные боевые действия на всех направлениях, успешно отражают контратаки противника.