Санду начала консультации по референдуму о вступлении Молдавии в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду начала серию консультаций с экспертами, журналистами и лидерами общественного мнения по вопросу референдума о вступлении республики в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства.

«Молдавия находится на решающем этапе, когда страны Европейского союза проголосовали за начало переговоров о вступлении нашей страны в европейский блок», — говорится в сообщении.

По словам Санду, настала очередь граждан заявить, что они хотят «идти вперед, строить по-настоящему европейскую страну, где преобладают мир, стабильность и благополучие».

Президент привлечет к консультациям представителей местных сообществ, частного сектора, гражданского общества, различных отраслей экономики, а также политические партии.