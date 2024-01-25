Фермеры анонсировали "блокаду Парижа"

Участники фермерских протестов во Франции планируют уже в пятницу заблокировать дороги, ведущие в Париж, в случае отсутствия удовлетворяющих их решений со стороны правительства. Об этом сообщает интернет-портал actu.fr со ссылкой на заявления профсоюзов региона Иль-де-Франс.

В частности профсоюзы FDSEA и Jeunes agriculteurs d’Ile-de-France ("Молодые фермеры Иль-де-Франс") призывают "всех членов собраться на крупных магистралях вокруг столицы". Дороги A1, A15, A13, A10, A11 и A6 могут быть заблокированы с 14:00 по местному времени и до полуночи (16:00-02:00 мск). Где именно будут проходить манифестации, пока не известно.

Пока что ближайшие к Парижу манифестации проходили в департаменте Ивлин на автострадах N12 и A12 между коммунами Мер и Рокенкур - последняя расположена в 13,5 км от Парижа. Демонстрации проходили и в коммуне Фонтенбло в департаменте Сена и Марна, и в коммуне Вилье-ле-Сек в департаменте Валь-д'Уаз, которые также входят в столичный регион Иль-де-Франс.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь провел в четверг встречу с министрами сельского хозяйства и экологического перехода, чтобы обсудить требования фермерских профсоюзов. Он намерен выступить в пятницу с официальным заявлением, в котором огласит возможные меры, которые примет правительство.