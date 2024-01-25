Россия закроет один пункт пропуска на границе с Эстонией

Автомобильный пункт пропуска «Ивангород» на границе России и Эстонии будет закрыт на реконструкцию с 1 февраля 2024 года. Об этом рассказал начальник службы организации таможенного контроля Северо-Западного таможенного управления Александр Виноградов, сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что контрольно-пропускной пункт не будет работать около двух с половиной лет. По словам Виноградова, закрытие затронет лишь автомобильную часть пункта, а пешеходная продолжит действовать.