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Киев прекратил пускать за границу волонтеров и дальнобойщиков мужского пола

Информационная система «Шлях» временно не работает из-за технического сбоя, сообщили в Государственной службе Украины по безопасности на транспорте («Укртрансбезопасность»). Под ограничения попали мужчины, направлявшиеся за рубеж как волонтеры либо дальнобойщики. Когда возобновится схема пропуска, неизвестно.

Киев прекратил пускать за границу волонтеров и дальнобойщиков мужского пола
© globallookpress.com

Из-за технического сбоя работы дата-центра временно отсутствует доступ к системе «Шлях» и официальному сайту «Укртрансбезопасности», — заявили в ведомстве.

Система «Шлях» в переводе с украинского означает «путь», она была создана для пропуска через границу Украины волонтеров и водителей в целях устранения коррупции при выдаче разрешений на пересечение границы мужчинами призывного возраста. В нее вносятся как личные данные, так и лицензированных перевозчиков.

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