Киев прекратил пускать за границу волонтеров и дальнобойщиков мужского пола

Информационная система «Шлях» временно не работает из-за технического сбоя, сообщили в Государственной службе Украины по безопасности на транспорте («Укртрансбезопасность»). Под ограничения попали мужчины, направлявшиеся за рубеж как волонтеры либо дальнобойщики. Когда возобновится схема пропуска, неизвестно.

Система «Шлях» в переводе с украинского означает «путь», она была создана для пропуска через границу Украины волонтеров и водителей в целях устранения коррупции при выдаче разрешений на пересечение границы мужчинами призывного возраста. В нее вносятся как личные данные, так и лицензированных перевозчиков.