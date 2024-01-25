Политика Словакии раскритиковали за пиво с символикой СССР

Вице-спикера словацкого парламента Любоша Блага обвинили в «прокремлевской позиции» и оскорблении украинцев из-за банки пива с надписью СССР и георгиевской ленточкой, которую он принес на заседание. Об этом сообщает местное издание Dennik N.

С критикой Блага выступила местная газета, которая обратила внимание, что на заседании рядом с политиком стояла банка пива с советской символикой. Политик не стал оправдываться за нее, ответив на критику в соцсетях.

«Если украинцы против советской символики, не означает ли это, что Украиной управляют бандеровцы, которые считают победу над фашизмом своим поражением?» — написал он.

Блага также добавил, что не будет прятать подарки, «символизирующие победу над фашизмом».