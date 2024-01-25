Политика Словакии раскритиковали за пиво с символикой СССР
Вице-спикера словацкого парламента Любоша Блага обвинили в «прокремлевской позиции» и оскорблении украинцев из-за банки пива с надписью СССР и георгиевской ленточкой, которую он принес на заседание. Об этом сообщает местное издание Dennik N.
С критикой Блага выступила местная газета, которая обратила внимание, что на заседании рядом с политиком стояла банка пива с советской символикой. Политик не стал оправдываться за нее, ответив на критику в соцсетях.
«Если украинцы против советской символики, не означает ли это, что Украиной управляют бандеровцы, которые считают победу над фашизмом своим поражением?» — написал он.
Блага также добавил, что не будет прятать подарки, «символизирующие победу над фашизмом».
Напомним, что накануне вице-спикер парламента заявил, что сделает все, чтобы остановить распространение русофобии в республике. Блага подчеркнул, что Словакия никогда не забудет жертву русского народа во Второй мировой войне. Вместе с тем политик отметил, что у страны должны быть установлены дружеские отношения со всеми четырьмя сторонами мира.