В ОБСЕ сообщили о планах посетить Киев

Новый действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и министр иностранных дел и по делам Европы Мальты Ян Борг сообщил, что планирует на следующей неделе посетить Украину .

"На следующей неделе я направлюсь в Киев , чтобы продемонстрировать поддержку украинским суверенитету и территориальной целостности", - сказал дипломат в речи по случаю вступления в должность.

Он отметил, что одним из приоритетов работы мальтийского председательства станут поддержка Украины и "преодоление вызовов", с которыми она сталкивается. Министр также осудил "атаки последних недель" в контексте конфликта на Украине, однако не пояснил, о каких именно атаках идет речь.