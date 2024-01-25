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В ОБСЕ сообщили о планах посетить Киев

Новый действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и министр иностранных дел и по делам Европы Мальты Ян Борг сообщил, что планирует на следующей неделе посетить Украину.

В ОБСЕ сообщили о планах посетить Киев
© globallookpress.com

"На следующей неделе я направлюсь в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку украинским суверенитету и территориальной целостности", - сказал дипломат в речи по случаю вступления в должность.

Он отметил, что одним из приоритетов работы мальтийского председательства станут поддержка Украины и "преодоление вызовов", с которыми она сталкивается. Министр также осудил "атаки последних недель" в контексте конфликта на Украине, однако не пояснил, о каких именно атаках идет речь.

"Эта война должна закончиться", - сказал Борг.

В январе Мальта сменила Северную Македонию на посту действующего председательства ОБСЕ.

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