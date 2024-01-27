В Польше разозлились из-за пьяных украинских водителей

Уровень преступности повысился в Польше из-за наплыва украинцев. Об этом пишет обозреватель Rzeczpospolita Гражина Завадка.

Автор отмечает, что многие иностранцы постоянно нарушают законы, чувствуя себя безнаказанно. В частности, украинцы нередко садятся за руль в нетрезвом виде.

Как отметил представитель Ассоциации украинцев в Польше Мирослав Скурка, в республике находятся 2,5 млн граждан Украины.

«Возможно, они больше и чаще пьют и не обращают внимания на то, в каком состоянии садятся за руль. Возможно, это связано с различными проблемами, в том числе культурного характера», — считает эксперт.

Автор материала указала, что у полиции Польши вызывает большое удивление крайне высокий уровень алкоголя в крови нарушителей.

Эксперт по дорожному движению Войцех Пащечны согласился с журналисткой, отметив, что некоторые иностранцы «чувствуют себя безнаказанно». Собеседник Завадки призвал довести до сведения приезжих, что польские правоохранители строго наказывают вождение в нетрезвом состоянии.