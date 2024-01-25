Украинским беженцам в Польше урежут помощь из-за поездок за границу

Польша планирует продлить специальный режим защиты украинских беженцев лишь до сентября 2024 года, после чего помощь урежут. Как сообщает Rzeczpospolita, чиновники объяснили свою позицию тем, что украинцам ничего не мешает ездить домой на праздники или в отпуск — следовательно, защита им больше не нужна.

Напомним, что механизм поддержки беженцев в Польше ввели после начала спецоперации на Украине. Действие мер истекает 4 марта — продлить их планируют лишь на полгода. За это время власти хотят проработать изменения в льготах в сторону их сокращения.

Например, чиновники хотят отменить защиту для тех украинцев, которые выезжают из страны на короткий период времени. Сейчас временное ограничение составляет 30 дней — если вернуться в Польшу до истечения этого времени, то меры поддержки продолжают действовать. Также планируется уменьшить размер выплат на детей.