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Экс-премьер Азаров: на Украине разрушена система правосудия, там царит бесправие

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что на Украине разрушена система правосудия, в стране царит полное бесправие.

Экс-премьер Азаров: на Украине разрушена система правосудия
© RT на русском

«Разделение властей на Украине не реализуется. Существуют шарашки, конторки, которые называются судами, но подчиняются администрации президента», — цитирует его РИА Новости.

Азаров подчеркнул, что подобного не может быть «в нормальной стране», а люди просто не могут защитить собственные права.

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил о масштабной коррупции в ведомстве.

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Рустем Умеров
Николай Азаров
Украина