Экс-премьер Азаров: на Украине разрушена система правосудия

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что на Украине разрушена система правосудия, в стране царит полное бесправие.

«Разделение властей на Украине не реализуется. Существуют шарашки, конторки, которые называются судами, но подчиняются администрации президента», — цитирует его РИА Новости .

Азаров подчеркнул, что подобного не может быть «в нормальной стране», а люди просто не могут защитить собственные права.