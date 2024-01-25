Экс-премьер Азаров: на Украине разрушена система правосудия, там царит бесправие
Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что на Украине разрушена система правосудия, в стране царит полное бесправие.
«Разделение властей на Украине не реализуется. Существуют шарашки, конторки, которые называются судами, но подчиняются администрации президента», — цитирует его РИА Новости.
Азаров подчеркнул, что подобного не может быть «в нормальной стране», а люди просто не могут защитить собственные права.
Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил о масштабной коррупции в ведомстве.