В Японии приговорили к смертной казни поджигателя студии Kyoto Animation

Окружной суд Киото приговорил к смертной казни 45-летнего Синдзи Аобу, который летом 2019 года поджег японскую анимационную студию Kyoto Animation. Тогда в результате пожара погибли 36 человек. На высшей мере наказания настаивала местная прокуратура, пишет The Japan Times.

© Российская Газета

Преступник утверждал, что студия украла его идеи из новелл, которые он прислал на ежегодный конкурс Kyoto Animation. Однако суд не нашел никаких доказательств плагиата.

Защита настаивала, что Аоба бредил и был ограниченно дееспособен, однако судья признал подсудимого вменяемым, а его действия - осознанными.