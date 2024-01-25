Зеленский: Киев потребует международного расследования крушения Ил-76

Владимир Зеленский заявил, что украинские власти намерены настаивать на международном расследовании крушения самолёта Ил-76 с военнопленными Украины в Белгородской области.

В своём Telegram-канале он сообщил, что Главное управление разведки Украины уже занимается выяснением судьбы всех военнопленных. Также Зеленский поручил главе украинского МИД Дмитрию Кулебе рассказать партнёрам об имеющихся данных.

«Наше государство будет настаивать на международном расследовании», — добавил глава киевского режима.

Украинские СМИ ранее начали массово удалять материалы о том, что упавший в Белгородской области Ил-76 с украинскими военнопленными был сбит украинскими силами ПВО.

Так, например, ранее издание «Украинская правда» сообщило, что ВСУ сбили российский Ил-76 под Белгородом и что якобы он перевозил ракеты к комплексам С-300.

После того, как Минобороны России сообщило, что самолёт перевозил для обмена 65 пленных военнослужащих ВСУ, СМИ изменило текст новости.

24 января в российском Министерстве обороны заявили, что украинские военнослужащие поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.