В Японии в третий раз отложили взятие проб из реактора «Фукусимы»

Компания TEPCO, являющаяся оператором атомной электростанции «Фукусима-1», отложила взятие проб из расплавившегося реактора АЭС в связи с необходимостью пересмотра технических планов, сообщает агентство Kyodo. По его данным, проведение экспертизы откладывается уже в третий раз. Изначально предполагалось, что специалисты компании возьмут и проанализируют пробу еще в 2021 году.

Согласно планам компании, эксперты должны были взять пробу топлива из расплавившегося ядерного реактора с помощью специального робота, оснащенного рукой-манипулятором. Ее нужно было достать из отверстия в защитной оболочке второго реактора. Однако позднее выяснилось, что использовать руку-манипулятор нельзя, так как отверстие с топливом загораживают провода и обломки. Специалисты приняли решение использовать телескопические трубки. Предполагалось, что проба будет взята до конца марта 2024 года, однако компания приняла решение перенести мероприятие. Крайний срок взятия проб — октябрь.