Словакия выступила за вступление Украины в ЕС

«Мы хотим помочь Украине. Мы за вступление Украины в Евросоюз», — заявил глава словацкого правительства.

Премьер также подчеркнул, что Украина должна соответствовать всем критериям для вступления в ЕС, поскольку неподготовленная страна может создать больше трудностей, чем пользы для блока.

Помимо этого, по словам политика, Евросоюз также сможет достичь соглашения о предоставлении миллиардной помощи Киеву на саммите 1 февраля.