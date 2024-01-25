США заявили об обязанности Израиля защищать мирное население

Американские власти обеспокоены ударом по учебному центру Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности администрации США Эйдриенну Уотсон.

По ее словам, Израиль обязан обеспечивать безопасность гражданского населения. После удара поступила информация о пожарах в здании, расположенном в жилом районе в южной части сектора Газа, где укрываются более 30 тысяч перемещенных палестинцев.

Как отметила чиновник, в Белом доме в настоящее время «не знают всех подробностей произошедшего и продолжат пытаться получить больше сведений». Она указала, что конфликт привел к «гибели и ранению десятков тысяч палестинских гражданских лиц».

При этом руководитель пресс-службы подчеркнула, что американские власти «в соответствии с международным гуманитарным правом непоколебимо поддерживают право Израиля на самозащиту от террористов ХАМАС, которые прячутся среди мирного населения». При этом Израиль по-прежнему обязан защищать гражданское население, в том числе гуманитарный персонал и объекты.