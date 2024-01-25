В Германии правительство Олафа Шольца может повторно допустить ошибку в вопросе вооружения Киева, если не учтет опыт предыдущих лет предоставления военной помощи бывшей советской республике, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление немецкого журналиста Юлиана Репке.

По его словам, 2022 году Греции передали боевую машину пехоты Marder, чтобы страна в обмен послала на Украину «неполноценные» BMP-1. В результате Европейский союз поняла свою ошибку и следующую партию Marder отправили напрямую Киеву.

По словам журналиста, в текущем году ФРГ хочет подарить Великобритании ракеты Taurus, чтобы относительно худшие Storm Shadow послали Украине.

«Извините, канцелярия, но у нас нет времени до 2025 года, чтобы исправить вашу следующую фатальную ошибку», — заявил Репке.