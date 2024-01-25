"Ведет к войне". Антироссийский указ Зеленского вызвал ярость в США

Читатели американского портала Breitbart прокомментировали указ Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами» территориях России, сообщает РИА Новости.

Один из пользователей написал, что «Зеленский как сопливый злобный ребенок, который кричит «Я тебя побью», корчась от боли, лежа на земле и истекая кровью от побоев».

Melchizedek считает, что Зеленский «снова взялся за свое комедианство».

«Зеленский говорит, совсем как сегодняшняя инкарнация Гитлера», — указал пользователь под ником Albert1999.

AlexTheGreat считает, что Зеленский, которого он назвал «карликом», делает это для того, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от не очень хорошего положения украинской армии на фронте.